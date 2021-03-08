Несколько раз ударил ногой в живот: Парень избил девушку прямо в кафе

Что стало причиной инцидента- пока не известно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В первом часу ночи 7 марта в дежурную часть отдела МВД России по городу Новочебоксарск поступило сообщение об избиении девушки в кафе по улице Коммунистическая.

В ходе изучения видеозаписи с камеры наблюдения было установлено, что мужчина в возрасте 25-30 лет, одетый в синюю куртку, черные спортивные брюки, черные кроссовки с белой подошвой и кофту с капюшоном, несколько раз ударил потерпевшую ногой в живот.

- МВД по Чувашской Республике просит всех, кто располагает информацией об этом мужчине, сообщить в полицию по телефону 102, - заявили в пресс-службе МВД Чувашии.