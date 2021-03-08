"О сопернике думаем во вторую очередь": Слуцкий поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"

Фото: ФК "Рубин".

Уже сегодня "Рубин" в очередном матче чемпионата России по футболу на своем поле примет действующего чемпиона страны и лидера нынешнего сезона - питерский "Зенит". В матче точно не смогут принять участие травмированные Ин Бом и Бегич, а также дисквалифицированные Шатов и Абильдгор. Впрочем, Леонид Слуцкий готов удивить соперника.

- У нас достаточно серьезные кадровые проблемы. Они существовали и перед игрой со «Спартаком». Перед игрой с «Зенитом» они приняли совсем уже массовый характер. Учитывая количество дисквалификаций и травм, поэтому наша основная задача – чтобы те футболисты, которые готовятся к игре, вышли в оптимальном состоянии. Не все наверно смогут играть на своих родных позициях. Чтобы те, кто будут играть не совсем в своей позиции, максимально качественно себя проявили. Поэтому в данном случае о сопернике мы думаем во вторую очередь. Понятно, что «Зенит» - это лучшая команда нашего чемпионата, укомплектованная игроками высочайшего уровня. Но нас беспокоит не только соперник, но и мы сами, - поделился мыслями Слуцкий.

Матч между "Рубином" и "Зенитом" состоится в Казани 8 марта. Начало в 16:30.