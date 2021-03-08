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Коронавирус Covid-19

В Чувашии подтвердили еще 6 смертей от коронавируса

Всего с момента начала пандемии от новой инфекции скончались 1078 жителей республики
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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С момента начала пандемии коронавирус выявили у 21792 жителей региона.

С момента начала пандемии коронавирус выявили у 21792 жителей региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Чувашии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Всего с момента начала пандемии коронавирус выявили у 21792 жителей республики.

8 марта стало известно, что врачи подтвердили еще 6 смертей от коронавируса в Чувашии. Всего с момента распространения болезни на территории России, от ковида скончались 1078 жителей республики.