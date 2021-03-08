В Чувашии подтвердили еще 6 смертей от коронавируса

С момента начала пандемии коронавирус выявили у 21792 жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Чувашии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Всего с момента начала пандемии коронавирус выявили у 21792 жителей республики.

8 марта стало известно, что врачи подтвердили еще 6 смертей от коронавируса в Чувашии. Всего с момента распространения болезни на территории России, от ковида скончались 1078 жителей республики.