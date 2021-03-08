Так торопился, что не заметил лишний ноль: татарстанец перевел курьеру-мошеннику в 10 раз больше нужной суммы

Пока найти злоумышленника не удалось. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратился житель Альметьевска. Он рассказал, что стал жертвой мошенника. В мобильном приложении популярного сервиса поиска попутчиков заявитель нашел объявление об оказании услуг курьера и оставил сообщение водителю. Водитель ответил довольно быстро, согласился забрать посылку и озвучил стоимость помощи. Свою услугу оценил в 500 рублей и отправил ссылку молодому человеку.

Потерпевший перешел по ссылке, ввел данные банковской карты и номер сотового телефона. После этого пришло смс-сообщение с кодом на сумму 5000 рублей, а следом код на сумму 500 рублей.

- Молодой человек тут же отплатил 500 рублей и отправил водителю подтверждение платежа. Он, в свою очередь ответил, что платеж не поступил и попросил попробовать оплатить еще раз, использовав для этого код второго смс-сообщения. Потерпевший так торопился, что не обратил внимание на сумму оплаты и вместо 500 рублей отправил водителю 5000 рублей. Как выяснилось позже, все операции были проведены успешно, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Молодой человек попросил водителя вернуть ему 5000 рублей. После этого неизвестный заблокировал молодого человека и удалил свою страницу. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.