За зиму с улиц Казани вывезли более 830 тысяч тонн снега

Фото: мэрия Казани.

Днем 8 марта в Казани на уборку улиц от снега выйдут 344 дорожных рабочих и 225 единиц специальной техники, в том числе 22 самосвала, 69 тракторных щеток, 70 комбинированных дорожных машин, 38 фронтальных погрузчиков, 18 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Аграрная, Айдарова, Амирхана, Батурина, Ботаническая, Взлетная, Гвардейская, Губкина, Ершова, Зорге, Ипподромная, Космонавтов, Кремлевская, Аделя Кутуя, Ленинградская, Максимова, Павлова, Роторная, а также проспекта Камалеева, Мамадышского и Сибирского трактов и других участков улиц.

За прошедшие сутки с улиц города вывезли более 3,1 тысячи тонн снега, в уборке города было задействовано 413 единиц спецтехники и 336 дорожных рабочих, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

С начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 831,3 тысячи тонн снега, что почти вдвое больше, чем годом ранее. На дорогах за сутки использовано 996 тонн противогололедных материалов, с начала сезона – более 74,8 тысяч тонн.