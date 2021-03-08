Президент Татарстана поздравил женщин с 8 марта

Фото: пресс-служба президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех женщин, проживающих на территории республики с 8 марта.

- От всей души поздравляю вас с жизнеутверждающим весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта! В нашей стране, где представительницы прекрасного пола составляют большинство населения и занимаю важное общественное положение, он по праву является всенародным торжеством, призванным подчеркнуть незыблемость традиционных семейных ценностей, святость великого дара материнства, подлинных идеалов любви, красоты и женственности. Во все времена поэты и живописцы выбирали для выражения высоких чувств к женщине самые возвышенные эпитеты и яркие образы. Женщины воплощались в античных богинь и вдохновляющих на творчество муз, их именами называли загадочные звёзды, манящие горные вершины и неизведанные земли. И сегодня – в эпоху глобальных перемен и космических скоростей – мы столь же и искренне и трепетно восхищаемся удивительными женскими качествами. С безграничным почтением и нежностью каждый из нас произносит светлое, как солнечный день, слово «мама». Впитывая с материнским молоком вечные истины, постигая волшебную поэзию родного языка, мы проносим эти бесценные духовные богатства через всю жизнь, бережно передавая их нашим детям и внукам. В Год родных языков и народного единства особое звучание приобретает обращение к семейным традициям воспитания молодёжи в духе любви и уважения к языку матери, отчему дому, своей многонациональной республике и великой России. Огромной сыновней благодарности заслуживают наши легендарные женщины – представительницы старшего поколения, на долю которых выпало военное лихолетье и тяжкое бремя восстановления промышленности и сельского хозяйства. Ваш героический подвиг никогда не померкнет в памяти потомков. Нижайший вам поклон за всё, что вы сделали и делаете для своего народа. Большую признательность хочу выразить и нашим отважным женщинам-медикам, которые, наравне с мужчинами, на протяжении многих месяцев ведут борьбу с коварной эпидемией. Ваша благородная миссия по спасению человеческих жизней, милосердие и выдержка достойны самых высоких похвал. Современная женщина стремится быть первой во всём. Мы от души радуемся вашим успехам в общественной деятельности, образовании, производстве, культуре, науке, спорте. Уверен, что благодаря своей красоте, уму, обаянию и усердию вы способны добиться всего, что пожелаете. Сердечно желаю вам, дорогие женщины, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и окружена вниманием дорогих и любящих вас людей. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия! - приводит слова Минниханова пресс-служба главы региона.