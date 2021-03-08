"Ак Барс" разгромил "Торпедо" и упрочил преимущество в серии плей-офф

Фото: ХК "Ак Барс".

Хоккеистам "Ак Барса" остался один шаг до выхода в полуфинал восточной зоны КХЛ. Накануне подопечные Дмитрия Квартальнова в третьем матче четвертьфинальной серии вновь были сильнее нижегородского "Торпедо".

В первом периоде казанцы смогли открыть счет. На 12 минуте точный бросок на свой счет записал Харри Песонен. А все вопросы о победителе были сняты во втором периоде, когда казанцы в течение минуты забили дважды. Отличились Тихонов и Петров. Точку в матче на последней минуте третьего периода поставил Лукоянов. 4:0 - убедительная победа "Ак Барса".

– Думаю, матч и был напряжённый. Второй период показал: мы стали играть туда-сюда, часто стали терять шайбу. Здесь нам есть о чём подумать. И если бы Тимур (Билялов) в каком-то моменте дрогнул, образно говоря, то всё бы сложилось… Это очень тонкая вещь. Забей соперник "5 на 3", такой подарок был, и всё могло бы сложиться по-другому. Любое удаление, любой момент – мы понимаем это прекрасно. Думаю, и ребята это понимают, - прокомментировал итог матча наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

Счет в серии стал 3:0 в пользу "Ак Барса". В случае победы в завтрашнем матче казанцы выйдут в полуфинал восточной зоны Кубка Гагарина.