В Татарстане скончались еще четыре больных COVID-19 человека

С начала пандемии в республике подтвердили 364 летальных случая коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воскресенье, 7 марта, стало известно, что в Татарстане подтвердились еще четыре летальных случая коронавируса. Новыми жертвами инфекции стали три женщины и мужчина в возрасте 89-ти, 78-ми, 65-ти и 74-х лет соответственно. Подробности течения болезни у покойных Минздрав республики не сообщает.

В ведомстве замечают лишь то, что причины смерти зараженных были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

С начала пандемии в регионе скончались уже 364 больных СOVID-19 человека. Всего же в Татарстане выявили 18 334 инфицированных, 15 026 из которых уже выздоровели.