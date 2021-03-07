В одном из частных домов Зеленодольска загорелась душевая кабина

Причиной произошедшего могло стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Ночью в воскресенье, 7 марта, на улице Шарифа Камала в Зеленодольске произошел пожар. В ванной одного из частных домов загорелась душевая кабина. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

На место оперативно прибыли спасатели, которые эвакуировали из дома 41-летнюю женщину, которая отказалась от госпитализации, и 87-летнего мужчину, который отравился продуктами горения и был доставлен в центральную районную больницу, сообщает МЧС Татарстана.