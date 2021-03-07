В Татарстане коронавирусом заразились еще 50 человек

15 026 ранее заразившихся COVID-19 в регионе уже выздоровели, а 360 - скончались. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 50 зараженных коронавирусом человек. Большинство из них - жители Казани (17) и Набережных Челнов (11). Остальные из Зеленодольского (4), Верхнеуслонского (3), Альметьевского (2), Балтасинского (2), Лениногорского (2), Арского (1), Атнинского (1), Буинского (1), Дрожжановского (1), Камско-Устьинского (1), Менделеевского (1), Нурлатского (1), Рыбно-Слободского (1) и Тукаевского (1) районов. Все случаи контактные.

Восьми последних зараженным от 18 до 30 лет, десяти - от 30 до 50 лет, еще десяти - от 50 до 60 лет, 11 - от 60 до 70 лет, семи - от 70 до 80 лет, четырем - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 26 из них.

С начала пандемии COVID-19 был диагностирован 18 334 жителям республики, 15 026 из которых уже выздоровели, а 360 - скончались.

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