Большинство трудоспособных женщин Марий Эл работают в сфере торговли

Замуж местные жительницы выходить не торопятся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в Марий Эл проживают порядка 362 тысяч женщин, что составляет 53% населения республики. Большинство из трудоспособных дам (22%) трудятся в торговле, 17% - на обрабатывающих производствах, 15% - в сфере образования, 12% - в сфере здравоохранения, 8% - в сфере госуправления и соцобеспечения. Среди безработных жителей республики женщины сейчас составляют всего 38%.

Замуж местные жительницы выходить не торопятся. Более 42% невест прошлого года заключили брак будучи в возрасте 25-34 года. Соответствующие цифры в преддверии Международного женского дня сообщил Маристат.