В Марий Эл подтвердился еще один летальный случай COVID-19

В инфекционных стационарах продолжают находиться 164 пациента с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на воскресенье, 7 марта, в Марий Эл скончались 179 больных коронавирусом человек. Последний летальный случай инфекции был подтвержден местными медиками за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике выявили 11 972 зараженных коронавирусом граждан. Большинство из них - 10 877 человек, уже выздоровели. В инфекционных стационарах продолжают находиться 164 пациента с COVID-19.

- В настоящее время под медицинским наблюдением находится 1 261 житель, контактировавший с больными коронавирусом, - отмечали накануне в Роспотребнадзоре Марий Эл.