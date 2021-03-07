В Чувашии скончались еще семь зараженных коронавирусом человек

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 21 747 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Чувашии выявили 47 случаев коронавируса, выписали 46 переболевших им пациентов и подтвердили семь смертей зараженных. Летальные случаи инфекции в республике выявляются ежедневно уже четвертый месяц - с 24 ноября 2020 года. Данные сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 545,5 тысячи тестов на коронавирус, который помогли выявить 21 747 больных. На сегодняшний день большинство из них - 19 893 человека, выздоровели, а 1 072 - скончались.