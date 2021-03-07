Собор Казанской иконы Божией Матери торжественно откроют 21 июля 2021 года

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери торжественно откроют 21 июля текущего года. Накануне качество работ по восстановлению объекта оценил вице-премьер Росси Дмитрий Чернышенко, который прибыл в Татарстан с рабочим визитом.

Напомним, что воссоздание собора началось с заложения в основание объекта памятного камня 21 июля 2016 года. По последним данным, внутренний декор и храмовая роспись объекта готова на 80%. Сейчас там продолжается устройство чугунных полов, написание икон для иконостасов и изготовление церковной утвари, а также мебели.