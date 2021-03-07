В Казани построят первый в мире крытый центр для хай-дайвинга за 3,2 миллиарда рублей

Финансирование работ будет осуществляться за счет федерального и республиканского бюджетов. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Казани планируют построить первый в мире крытый центр для проведения соревнований по хай-дайвингу (прыжки в воду с экстремальных высот - Ред.). Объект, стоимость которого оценивается в 3,2 миллиарда рублей, должен появиться в городе к чемпионату мира FINA по водными видам спорта в 2025 году. Об этом во время своей рабочей поездки в Татарстан заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, финансирование работ по строительству центра будет осуществляться в рамках «Спортивного парка» за счет федерального и республиканского бюджетов. На данный момент хай-дайвинг, по мнению зампреда правительства страны, относительно новый вид спорта, а потому профессионалов в этом деле мало.

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