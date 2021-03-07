8 марта 2021 года в Чебоксарах: программа мероприятий в этнокомплексе “Амазония”

Женщинам в парке будут вручать цветы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 8 марта, в чебоксарском этнокомплексе “Амазония” состоятся праздничные мероприятия в честь Международного женского дня. Так, в 11.00 на катке начнется игровая программа “Милых дам вдохновение”, в рамках которой будут конкурсы и показательные выступления.

Кроме того, в этот день в парке пройдет акцию “Рыцари во все времена”, участники которой сначала - с 10.00 до 12.00 - проведут рыцарский турнир, а после будут вручать женщинам цветы.

Для горожан по-прежнему будут открыты каток, горка с бугелем и батутный парк. Гости смогут также покататься на картах, детских снегоходах и пони.