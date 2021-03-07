В Татарстане в массовой аварии погибли два человека

Еще один человек - 24-летняя девушка, была госпитализирована. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 6 марта, на 20 километре 950 метре автодороги Альметьевск-Муслюмово произошла смертельная авария. Около 14.41 “Лада Веста” выехала на встречную полосы, где столкнулся сначала с автомобилем КАМАЗ-65225 с полуприцепом, а после с иномаркой KIA CEED. Потом отечественная легковушка вернулась на свою полосу движения, где попала уже под другой “КАМАЗ” с прицепом.

В результате ДТП 23-летний водитель “Лады” и его 49-летний пассажир, которые были пристегнуты ремнями безопасности, от полученных травм скончались на месте. Еще одна пассажирка легковушки - 24-летняя девушка, была госпитализирована.