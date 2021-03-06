6 марта в Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Очередными жертвами инфекции в этот раз стали трое мужчин и две женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу Минздрав Татарстана сообщил, что в регионе подтвердились еще пять смертей от коронвируса. Очередными жертвами инфекции стали 80-ти, 79-ти и 62-х летние мужчины, а также 76-ти и 65-ти летние женщины. Таким образом в Татарстане было зарегистрировано 360 летальных исходов COVID-19.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. В 21 из них пациенты были отправлены в больницу, в остальных – 28-ми, люди получают медицинскую помощь на дому. Всего с начала пандемии в Татарстане диагноз COVID-19 был поставлен 18 284 раза. За все это время инфекцию смог одолеть 14 991 человек.