В Марий Эл зарегистрировали две новые смерти от коронавируса

Также за прошедшие сутки в республике было выявлено еще 26 зараженных коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 6 марта, в Марий Эл подтвердили две новые смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, на сегодня в регионе зарегистрировано 178 летальных исходов COVID-19.

Также за прошедшие сутки в республике было выявлено еще 26 зараженных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Марий Эл COVID-19 обнаружили у 11 948 человек.