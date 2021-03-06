В Ульяновской области за сутки выявили более 100 новых случаев коронавируса

На наличие инфекции в регионе с начала пандемии уже обследован 683 101 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области за минувшие сутки был выявлен 101 новый случай заражения COVID-19. Также там подтвердились еще три смерти от инфекции.

Таким образом, в области с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 48 290 человек, а скончались от него ужу 849 пациентов.

В региональном Роспотрбенадзоре отмечают, что за все время было проведено 715 987 лабораторных исследований на COVID-19, обследован 683 101 человек. Сейчас с подозрением на коронавирус под медицинским наблюдением в Ульяновской области находится 9 549 человек.