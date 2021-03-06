В Татарстане подростка будут судить за изнасилование у кладбища

Паренька поймал и передал в руки полицейским отец изнасилованной девушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Арске в скором времени стартует суд над 17-летним местным жителем. Подросток обвиняется по двум уголовным статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

18 декабря паренек ехал из Казани на электричке. В одном из вагонов, как полагает следствие, он и присмотрел свою будущую жертву – 20-летнюю девушку.

Обвиняемый вышел с ней на одной остановке. Далее, как следует из материалов уголовного дела, по пути в село Чулпаново Арского района около местного кладбища подросток напал на девушку сзади и надругался над ней. После он начал провожать свою жертву в село. И тут наткнулся на родителей девушки, которые шли встречать дочь с электрички.

Подросток бросился было бежать, но его догнал и поймал отец девушки. Мужчина передал злоумышленника в руки прибывших полицейских.

- Свою вину задержанный признал. Суда он дожидается, находясь под стражей, - сообщили в прокуратуре Татарстана.