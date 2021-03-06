За сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 18 284 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В эту субботу, 6 марта, Минздрав Татарстана сообщил о том, что за минувшие сутки в республике было выявлено 49 новых случаев коронавируса. В 21 из них больным понадобилась госпитализация. В остальных 28 случаях люди были отправлены лечиться на дому.

В этот раз среди заразившихся были зарегистрированы пять несовершеннолетних пациентов. Большинство же инфицированных пришлось на возрастную группу от 30 до 50 лет (11 человек). И по-прежнему здесь лидирует Казань – за сутки 22 новых зараженных.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 18 284 человек. Из них болезнь смогли победить 14 991 человек, в том числе 54 за прошедшие сутки. Скончались от инфекции 355 человек.

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По данным Роспотребнадзора республики, в марте в среднем регистрируется чуть более 50 инфицированных в день (подробности)