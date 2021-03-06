В Чувашии подтвердили шесть новых смертей от коронавируса

Кроме того, там за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 марта были подтверждены шесть новых смертей от коронавируса в Чувашии. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, Число летальных исходов COVID-19 в республике достигло 1 065 случаев.

Кроме того, по данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Чувашии выявили еще 48 зараженных коронавирусом человек. Всего же с начала пандемии в регионе инфекция была обнаружена у 21 700 человек.

Напомним, Роспотребнадзор Чувашии сообщил, что в марте в республике снятия коронавирусных ограничений не планируется. Специалисты управления считают, если сделать послабления сейчас, то это может усложнить существующую эпидситуацию в регионе.