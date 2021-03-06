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Происшествия

В Татарстане лоб в лоб столкнулись легковушка и «Газель», погибли два человека

Еще один пострадал и был госпитализирован
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Медикам "скорой" пришлось лишь констатировать смерть двух человек, который погибли на месте.

Медикам "скорой" пришлось лишь констатировать смерть двух человек, который погибли на месте.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в субботу, 6 марта, в Мензелинском районе на 1 120 километре автодороги «Москва – Уфа М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовая «Газель». Легковушку от удара отбросило на машину марки «Опель Мокка». В результате аварии на месте от полученных травм скончались 36-летняя водитель «Лады» и ее пассажир. Также пострадал и сидевший за рулем «Газели» мужчина. Его госпитализировали.

В этом ДТП усматривается вина погибшей женщины-водителя – она превысила скорость и выехала на встречку, где и произошло столкновение. Сообщает МВД Татарстана.

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