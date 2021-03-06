Жительнице Казани муж подменил 33 долларов США на билеты банка приколов

Деньги мужчине нужны были, чтобы делать ставки. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В полицию Казани за помощью обратилась 32-летняя местная жительница. По словам женщины, у нее дома неизвестный примерно с октября 2020 года и до февраля 2021-го обнаружил ее сбережения и подменил их на билеты банка приколов. Речь шла о 33 тысячах долларов США.

Правоохранители из-за этого заявления возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе следствия они определили круг подозреваемых, в который вошел 29-летний муж потерпевшей.

После допросов свидетелей и очевидцев было установлено, что именно он и причастен к преступлению.

- Свою вину мужчина полностью признал и рассказал, что все деньги проиграл, делая ставки, - сообщили в УМВД Казани.

Расследование уголовного дела все еще продолжается. Супруг потерпевшей сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.