Стало известно, из каких стран в Татарстан чаще всего привозят коронавирус

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Татарстане с августа 2020 года, когда после жестких коронавирусных ограничений Россия стала возобновлять международное авиасообщение, зафиксировано 74 завозных случая COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщила зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Так, по ее данным, чаще всего в Татарстан инфекцию завозили именно из Турции – 33 случая, на втором месте здесь Танзания – пять случаев, следом идут Объединенные Арабские Эмираты – два случая, на последнем месте Мальдивские острова с одним случаем.

Вошли в эту статистику и случаи, когда в республику коронавирус попадал и из российских регионов: Краснодар – 20 случаев, Крым – 11 случаев, Ставрополь – два случая.

Отметим, что сейчас Россия возобновила сообщение с 24 странами. Вот только не все они доступны для туристов. Для них открыты лишь 15 стран. И особой популярностью у татарстанцев пользуются Турция, Танзания, Мальдивы, Египет, Грузия и Греция.

Любовь Авдонина также напомнила, что жителям республики по прилету в Россию нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Результаты будут готовы в течение трех дней. Все это время вернувшийся турист должен находится на самоизоляции. Кроме того, для полной уверенности в течение 14 дней следует еще и внимательно следить за своим самочувствием и, если что вызывать на дом врача.