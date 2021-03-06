Погода в Татарстане на выходные – 6, 7 и 8 марта

Кроме всего прочего, в Татарстане в эти дни также ожидается снегопад и метель. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В эту субботу, 6 марта, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр Татарстана. Днем температура воздуха прогнозируется в пределах от -5 до -10 градусов.

В воскресенье, 7 марта, региона будет находиться под влиянием гребня повышенного давления. Так, ночью и большую часть дня осадки не прогнозируются. Только к вечеру к западным районам Татарстана приблизится фронтальный раздел очередного северо-западного циклона – начнется снегопад и метель. Кроме того, похолодает – ночью от -15 до -20, а при прояснениях и до 24 градусов мороза, днем ожидается от -6 до -11.

Непосредственно в Международный женский день 8 Марта, который в этом году выпал на понедельник, в Татарстане прогнозируются снегопады и метель с существенным ухудшением видимости, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах от -7 до -12 градусов (на юге и востоке при прояснениях до -15), а днем от -1 до -6 градусов.