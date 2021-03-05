В Татарстане после пожара на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» в воздухе зафиксировали превышение хлороформа

Фото: прокуратура Татарстана

После того, как 4 марта в промзоне Нижнекамска загорелись разлитые нефтепродукты, для лабораторных анализов был отобраны пробы воздуха с подветренной стороны пожара. В итоге было выявлено превышение содержания в атмосфере предельно-допустимой концентрации в 1,1 раза.

- Утром и днем 4 марта территория республики находилась под влиянием фронтальных разделов северного циклона, отмечался юго-западный ветер порывами до 9 м/с, слабый снег, поземок, такие погодные условия способствовали рассеиванию в атмосфере загрязняющих веществ, - отметили в Гидрометцентре Татрастана.

Напомним, на ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. Он произошел на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». Сейчас на предприятии прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований промышленной безопасности.