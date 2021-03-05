5 марта в Татарстане подтвердили три новые смерти от коронавируса

На сегодня число летальных исходов коронавируса в регионе достигло 355 случаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу Минздрав Татарстана подтвердил, что в республике зарегистрировано три новых смерти от коронавируса. В этот раз жертвами инфекции стали 89-ти и 71-летние мужчины, а также 72-летняя женщина. Так, на сегодня число летальных исходов коронавируса в регионе достигло 355 случаев.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане был выявлен 51 новый случай заражения COVID-19. Из них в 25 случаях инфицированным понадобилась госпитализация, а в остальных 26-ти – люди были отправлены лечиться на дому.

Всего же с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 18 235 человек. 14 937 из которых смогли победить болезнь.