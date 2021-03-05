В Казани нашли угнанный "Мерседес", ранее принадлежавший Артему Лукоянову

Иномарку оценили в 5,5 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Татарстана обнаружили пропавший вчера, 4 марта, красный "Мерседес Бенц". Заявление об его угоне написал новый собственник - буквально накануне он получил автомобиль от судебных приставов. Бывший хозяин иномарки задолжал более 6 миллионов рублей, но решение суда игнорировал, вот приставы и наложили арест на "Мерседес". Иномарку оценили в 5,5 миллионов рублей, и предложили ее в качестве оплаты взыскателю. Тот и забрал ее в качестве оплаты большей части долга.

Но бывший собственник - хоккеист Артем Лукоянов, как сообщают собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, с таким решением не согласился.

- Сейчас они - владельцы "Мерседеса", выясняют между собой, кому должна принадлежать иномарка, - сообщал источник. - Если прежний владелец закроет долг в денежном эквиваленте, то машина останется у него.