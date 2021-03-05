В Ульяновске за отравление суворовцев будут судить сотрудника училища и поставщика продуктов

Здоровью трех пострадавших был причинен тяжкий вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинский районный суд Ульяновска направлено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Перед законом ответят два человека - инженер-технолог военного училища и директор компании "Торговый дом СПП" - поставщик продуктов.

Именно они, как полагают военные следователи, причастны к тому, что в феврале 2019 года в местном суворовском училище произошла вспышка тяжелого заболевания эхинококкоз. Оно причинило тяжкий вред здоровью трех курсантов, еще 71 человек получили легкий вред. Развитию болезни способствовало то, что, по мнению следствия, в училище систематически нарушались эпидемиологические правила при организации питания суворовцев.