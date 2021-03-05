Татарстану выделили дополнительны деньги на ремонт дороги Казань - Шемордан

Всего регионам России выделили дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2022 годах. Фото: Валерий РОМАНОВ

Регионам России выделили дополнительные 100 миллиардов рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021-2022 годах. Большую их часть - 73 миллиарда рублей, направят на строительство новых дорог, а оставшиеся 27 миллиардов пойдут на ремонт существующих трасс.

Заметим, что Татарстан получил дополнительные средства на ремонт 4,8 километров дороги Казань - Шемордан в Пестречинском районе, где помимо обновления покрытия собираются построить три надземных перехода и установить искусственное освещение на всем протяжении участка. Также дополнительные деньги направят на строительство Большого Казанского кольца (БКК) и автомобильной дороги от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Казани.

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