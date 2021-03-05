Масленица 2021 в Йошкар-Оле: программа мероприятий в Центральном парке культуры и отдыха

Активных участников конкурса ждут призы. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Масленица 2021 в Йошкар-Оле также пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. Там каждый день - с 6 по 8 марта, с 11.00 горожан ждут обряды встречи чучела, представления Петрушки, поиски берлоги медведя и молодецкие состязания с Михайло Потапычем, прибаутки Скоморохов, старинные игры, народные забавы, хороводы, катания с горы на санках, состязания на ватрушках и кулачные бои. Вместе с тем, в парке будут работать необычная чайная, где можно будет согреться и угоститься блинами.

Активных участников конкурса ждут призы, сообщают в администрации города.