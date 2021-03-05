СУ СКР Чувашии: мать из мести колотила своих детей проводом и выбивалкой для ковров

В отношении матери возбудили уголовное дело. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В правоохранительные органы обратилась бабушка двух детей, которые жили со своей 26-летней матерью в общежитии Новочебоксарска. Женщина рассказала, что у ее дочери нет мужа и она за несостоявшуюся семейную жизнь отрывается на своей пятилетней девочке и четырехлетним сыном, а также ведет практически асоциальный образ жизни.

А именно бьет проводом от зарядки, металлической выбивалкой для ковров, постоянно обзывает и кричит. Это сообщение бабушки подтвердилось во время проверки семьи сотрудниками органов опеки.

- В отношении 26-летней жительницы города Новочебоксарска возбуждено уголовное дело по статье "Истязание двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновной находящихся в беспомощном состоянии". - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Дети изъяты из семьи и временно помещены в социальный реабилитационный центр. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, с детьми работают специалисты. Подозреваемая лишена родительских прав.