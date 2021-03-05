В еще одном ТЦ Казани откроется пункт вакцинации от коронавируса

Ранее прививочный пункт открылся в ТЦ по адресу Проспект Победы, 141, где сейчас ежедневно прививаются в среднем около 40 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Казани откроется еще один пункт вакцинации от коронавируса. Он развернется в торговом центре по адресу: Проспект Победы, 91. Об этом в пятницу, 5 марта, во время пресс-конференции сообщил замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

Отметим, что до этого в Казани от COVID-19 прививали только в одном ТЦ по адресу: Проспект Победы, 141. Сейчас там ежедневно вакцинируют в среднем около 40 человек. Жаворонков также заявил, что сейчас идут переговоры с третьим торговым центром столицы Татарстана, где так же организуют прививочный пункт.