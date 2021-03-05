В Татарстане использовали 77% доз вакцины от коронавиурса

Сейчас в регионе работает 153 прививочных пункта, среди которых есть как стационарных, так и выездные. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 89 223 человека, 20 564 из которых уже получили вторую дозу препарата. При этом, 41,3% вакцинированных - лица старше 60 лет. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает в региональный Минздрав.

На сегодня в Татарстане работает 153 прививочных пункта, среди которых есть как стационарных, так и выездные. Использовано 77% поступивших в республику комплектов доз вакцины “Спутник V”. Всего их было получено 115 822 комплекта.

Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявили 18 235 зараженных COVID-19 человек, 14 937 из которых выздоровели, а 352 - скончались.