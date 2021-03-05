В Татарстане за сутки выявили 51 новый случай коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в республике диагностировали 18 235 людям. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. В большинстве из них речь идет о жителях Казани - 23 инфицированных, и Набережных Челнов - 11 зараженных. В ряде районов выявили от одного до пяти инфицированных. Один случай завозной, 50 - контактные.

Среди них один несовершеннолетний, троим - от 18 до 30 лет, 15-ти - от 30 до 50 лет, восьмерым - от 50 до 60 лет, 13-ти - от 60 до 70 лет, пятерым - от 70 до 80 лет, шестерым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 25 из них.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 235 случаев коронавируса. Заметим, что 14 937 ранее заразившихся уже выздоровели, а 352 человека скончались.