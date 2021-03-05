В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в регионе был диагностирован 48 189 людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 100 новых случаев коронавируса, выписали 115 переболевших им пациентов и подтвердили смерти восьми зараженных инфекцией человек. Такие цифры в пятницу, 5 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в регионе был диагностирован 48 189 людям, 44 723 из которых уже выздоровели. По последним данным областного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 9,5 тысяч человек.