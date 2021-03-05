Число смертей от коронавируса в Марий Эл превысило 175 случаев

Накануне в республике также выявили 25 новых случаев инфекции и выписали 59 переболевших ею пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на пятницу, 5 марта, в Марий Эл скончались 176 зараженных коронавирусом человек. Последние три летальных случая инфекции были подтверждены там за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Вместе с тем накануне в республике выявили 25 новых случаев коронавируса и выписали 59 переболевших им пациентов. Сейчас в инфекционных стационарах продолжают находиться 162 зараженных.

С начала пандемии в Марий Эл COVID-19 диагностировали 11 922 людям, 10 760 из которых уже выздоровели.