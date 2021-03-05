В Чувашии подтвердили еще пять смертей от COVID-19

С начала пандемии коронавирус в регионе выявили у 21 652 человек, 19 808 из которых уже выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии продолжает расти число летальных случаев коронавируса. За минувшие сутки там подтвердилось еще пять смертей зараженных инфекцией человек. Таким образом, общее число жертв болезни в республике достигло 1 059. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в регионе выявили у 21 652 человек, 19 808 из которых уже выздоровели. Однако новые случаи инфекции в Чувашии продолжают выявляться десятками ежедневно.

Ранее первый зампредседателя Кабмина республики Михаил Ноздряков заявил, что оснований к тому, чтобы ослаблять “ковидные” ограничения, у местных властей нет. А замглавы регионального Роспотребнадзора Елена Прокопьева и вовсе заметила, что в этом году возможен рост заболеваемости коронавирусом.