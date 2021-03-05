В Альметьевском районе мужчина упал в колодец с питьевой водой и утонул

Фото: МЧС Татарстана

Днем 4 марта спасателям Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Русский Акташ Альметьевского района на улице Совхозная в колодец с питьевой водой упал 50-летний мужчина. Местные жители сами не могли его достать, требовалась помощь.

- К сожалению, мужчина утонул. Установлено, что он решил почистить колодец ото льда и в один из моментов поскользнулся и упал в него, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Чтобы достать тело погибшего с глубины 4,5 метра, из который два метра – глубина воды, спасателям пришлось использовать трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение.