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Минздрав Марий Эл получит из бюджета республики 12 миллионов рублей

Большая их часть будет направлена на стационарную медицинскую помощь
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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На модернизацию первичного звена здравоохранения будет потрачено 2,4 миллиона рублей.

На модернизацию первичного звена здравоохранения будет потрачено 2,4 миллиона рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении Минздраву республики 12 миллионов рублей. Деньги будут направлены ведомству из регионального бюджета.

Отметим, что большая часть средств - более 6 миллионов рублей, пойдут на стационарную медицинскую помощь. На модернизацию первичного звена здравоохранения будет потрачено 2,4 миллиона рублей, на обеспечение отдельных групп населения бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями - 1,6 миллиона рублей, а на амбулаторную помощь больным - 200 тысяч рублей. Оставшиеся деньги (около 1,8 миллиона рублей) пойдут на “другие вопросы” в области здравоохранения, отмечают в правительстве Марий Эл.