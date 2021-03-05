Владимир Путин о волонтере из Карсуна Светлане Анурьевой: “Это блестящий пример героизма”

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Президент России Владимир Путин поддержал решение дать медицинскому колледжу Карсуна (Ульяновская область) имя Светланы Анурьевой - волонтера, которая помогала людям во время пандемии коронавируса, несмотря на онкологическое заболевание. Девушка скончалась.

- Очень хорошо, что имя Светланы увековечено в названии колледжа. Это очень правильно, потому что это блестящий пример для очень многих, блестящий пример героизма, самоотверженного поведения во имя блага других людей, - заметил глава государства на встрече с волонтерами в Москве.

Напомним, Светлана скончалась в последний день весны 2020 года от рака. До того она, несмотря на боль, развозила продукты пенсионерам, которые были на самоизоляции, и другим нуждающимся.

Ранее Владимир Путин посмертно наградил девушку орденом Пирогова за самоотверженность, проявленную в борьбе COVID-19. В Ульяновской области же учредили знак губернатора «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой», который будет вручаться самым активным волонтерам.