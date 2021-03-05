В Ульяновской области в ДТП с легковушкой и "Газелью" погиб один человек

Первый пострадавший от полученных травм скончался уже в больницею Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в четверг, 4 марта, на 108 километре 600 метре автодороги “Саранск-Сурское-Ульяновск” произошла смертельная авария. По предварительной информации, там около 19.10 автомобиль “Киа Рио” выехала на встречку, где столкнулся с “ГАЗ-2834”.

Водитель иномарки - 63-летний мужчина, от полученных травм скончался в больнице. Госпитализация потребовалась и 52-летнему водителю "Газели".

- За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб. В 48 ДТП транспортные средства получили механические повреждения, - замечают в ГИБДД Ульяновской области.