В Казани ночью угарным газом отравились женщина и малолетний мальчик

Пострадавших увезли в Горбольницу №7. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью на 5 марта в экстренные службы Татарстана поступил сигнал от «скорой помощи» о том, что в квартире дом №5 на улице Дальняя в Казани произошло отравление угарным газом. В средней степени тяжести в Горбольницу №7 были доставлены 34-летняя женщина и 6-летний мальчик

- Предварительно к отравлению угарным газом привело отсутствие тяги, - сообщили, в свою очередь, в МЧС Татарстана.

Тем не менее по данному факту прокуратура решила провести проверку по соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Так, уже установлено, что в проточном газовом водонагревателе квартиры отсутствует тяга.