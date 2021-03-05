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В Казани пропал отданный за долги "Мерседес" экс-игрока "Ак Барса" Артема Лукоянова

Иномарка оцененная в 5,5 миллионов рублей пока не найдена
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Об пропаже дорогостоящей легковушки заявил мужчина, который пробыл ее владельцем всего один день.

Об пропаже дорогостоящей легковушки заявил мужчина, который пробыл ее владельцем всего один день.

В Казани объявлен в розыск автомобиль "Мерседес". Заявление об угоне подал мужчина, который стал владельцем иномарки 3 марта. Она досталась ему по решению суда, в качестве погашения долга. Машину оценили в 5,5 миллионов рублей и передали взыскателю, уведомив об этом должника.

Но не успел взыскатель оформить "Мерседес" на свое имя, как 4 марта иномарка исчезла. Пришлось писать заявление об угоне.

- Пока автомобиль разыскивают, - сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. - Причастен ли к исчезновению "Мерседеса" его бывший собственник, выясняется.

Как удалось выяснить "Комсомолке" последний - это Артем Лукоянов, экс-игрок ХК "Ак Барс", обладатель "Кубка Гагарина" 2018 года. Напомним, спортсмен оскандалился после ссоры в ночном клубе, где вместе с товарищем устроил дебош и драку, пострадали сотрудники правоохранительных органов. Но в суде все примирились.

СПРАВКА

Артем Лукоянов в 2007 году попал в состав хоккейного клуба «Нефтяника» из Альметьевска, в 2011-ом продолжил свою карьеру в казанском «Ак Барсе». А в феврале 2019 года он поменял вид спорта и вошел в состав футбольного клуба «КАМАЗ», правда сыграл всего один матч.