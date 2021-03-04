Жителя Марий Эл приговорили к 9,5 годам колонии за убийство гостя, который вступился за даму

Мужчина во время ссоры схватился за нож. Фото: Александр ЧЕРНОВ

54-летнего жителя Волжска признали виновным в убийстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы.

- Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - Приговор в законную силу не вступил.

Было доказано, что 26 августа 2020 года в одной из квартир Волжска вместе выпивали двое приятелей и женщина. В один из моментов между хозяином и гостьей вспыхнула ссора. Мужчина схватил нож и ударил им потерпевшую в подбородок.

Его приятель было встал на защиту дамы, но тут же получил несколько ударов уже двумя ножами в грудь и по рукам. Раненный выбежал из квартиры. А женщина была схвачена злоумышленником за волосы. Он ее насильно удерживал, бил кулаком по голове и угрожал убить. В это время его приятеля в крови замечает на улице прохожий. Он вызывал «скорую». Но от полученных ран мужчина скончался по дороге в больницу.