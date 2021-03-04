В Казани на спящих девушек напала разъяренная кошка

Кошку пришлось ловить, облачившись в спецкостюм и каску. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 4 марта в Казани к спасателям за помощью обратились две девушки, проживающие в квартире дома на улице Патриса Лумумб. Они сообщили, что они не могут передвигаться по комнатам – их атакует разъяренная кошка. По словам девушек, животное на них начало нападать, когда они спали. Кошка стала кусать и царапать своих хозяек, при этом утробно кричать. Справится с питомцем девушки сами не могли.

Вот к ним на помощь и прибыли специалисты ЗПСО №2 МЧС Татарстана. Войдя в полной экипировке - в спецкостюмах и касках, мужчины нашли агрессивное животное на кухне. Кошку удалось поймать и поместить в переноску, которую предоставили испуганные девушки.

Животное будет отправлено в ветклиннику, где специалисты выяснят причины его «плохого» поведения, а заодно проверят на бешенство.