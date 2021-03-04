Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 18 184 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

4 марта Минздрав Татарстана подтвердил еще пять смертей от коронавируса в регионе. Так, очередными жертвами инфекции стали 72-х, 50-ти и 38-ми летние мужчины, а также 86-ти и 71-летние женщины.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в республиканском ведомстве.

Таким образом, в Татарстане количество смертей от коронавируса возросло до 352.

Напомним, что за минувшие сутки в республике было выявлено 53 новых случая COVID-19. В 24 из них пациентам понадобилась госпитализация. Остальным 29 инфицированным было назначено лечение на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 18 184 человек, из которых выздоровели 14 842.