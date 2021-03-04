Путин предложил волонтеру из Татарстана поздравить Рустама Минниханова с прошедшим Днем Рождения

Президент считает, что имениннику будет приятно и он поддержит будущие проекты волонтеров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами общероссийской акции «Мы вместе». Они во время пандемии коронавируса помогали пожилым людям, а также гражданам, которые входят в группу риска заражения COVID-19.
Так, глава государства предложил волонтеру-пенсионеру из Татарстана Хрие Халитовой позвонить главе республики Рустаму Минниханову и обсудить с ним будущие проекты, а заодно поздравить его с прошедшим Днем рождения. Напомним, 1 марта Рустаму Нургалиевичу исполнилось 64 года.
- Позвоните ему, поздравьте. Ему будет очень приятно, - сказал пенсионерке Владимир Путин.
Он выразил мнение, что президент Татарстана поддержит начинания волонтеров.
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